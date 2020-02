St. Gallen schockt den FCB in letzter Sekunde

Die Stimmen zum 2:1 des FC St. Gallen in Basel.

Ein Punkt für den FCZ beim Djourou-Debüt

Die Teams im Tourbillon legen los, als sei der Teufel hinter ihnen her. Keine drei Minuten sind gespielt, da führt der FC Sion gegen den FC Zürich bereits 1:0. Pajtim Kasami erhält den Ball in abseitsverdächtiger Position, flankt zur Mitte, wo schliesslich Luan im zweiten Versuch trifft. Die Zürcher wirken aber bloss ein paar Momente lang geschockt. Dann gehen sie selbst zum Angriff über. Schliesslich hat sie ihr Trainer Ludovic Magnin mit einer sehr offensiven Aufstellung aufs Feld geschickt. Und bereits in der 9. Minute kann Marco Schönbächler auf Flanke von Kevin Rüegg das 1:1 erzielen. Es folgt die beste Phase des FCZ, der drei, vier gute Chancen liegen lässt. Am nächsten kommt Nathan dem Führungstreffer. Aber wie bereits zum Rückrundenauftakt gegen Luzern bringt der Innenverteidiger den Ball nicht ins Tor; er scheitert an Sion-Keeper Kevin Fickentscher.

Doch so spektakulär die Partie auch beginnt, so sehr flacht sie danach ab. Auch wenn in der 39. Minute ein grosser Name sein Debüt für Sion gibt. Johan Djourou wird für den angeschlagenen Ruiz in die Sittener Innenverteidigung eingewechselt. Der einstige Schweizer Nationalspieler verbringt in der Folge einen ruhigen Nachmittag, weil die Vehemenz der FCZ-Angriffe abnimmt. Und weil mit der Zeit wohl auch die Kraft fehlt, um das intensive Gegenpressing aufrecht zu erhalten. Die besten Szenen der Schlussviertelstunde gehören Sion. Aber Filip Stojilkovic schiesst dreimal zu schwach, um FCZ-Goalie Yanick Brecher zu beunruhigen. Am Ende bleibt ein 1:1, das beide Teams in der Tabelle nicht vorwärts bringt.

Servette gewinnt einseitige Begegnung

Servette vs Thun: Es ist das Duell zweier Gewinner des Rückrundenauftakts. Doch während die Genfer im ersten Heimspiel 2020 nahtlos an ihre starken Darbietungen aus der Vorrunde anknüpfen, vermag dem FC Thun der Sieg gegen Sion vor Wochenfrist keinen Aufschwung zu verleihen. Servette ist von Beginn an besser. Die Gäste müssen sich zur Pause bei ihrem Goalie Guillaume Faivre bedanken, dass sie nicht längst hinten liegen.

Sekunden nach Wiederanpfiff hält Faivre gegen Jung-Bin Park einmal mehr stark, doch kurz darauf kann Gaël Ondoua den Bann für das Heimteam durchbrechen. Am Geschehen ändert der Treffer nichts: Servette dominiert und lässt gute Chancen aus. Bis der starke Park in der 79. Minute mit einem Schlenzer das 2:0 gelingt. Es ist das vierte Tor im fünften Spiel in der Super League des südkoreanischen Überfliegers, der im November als Vertragsloser verpflichtet wurde. Und es ist die Entscheidung in einer einseitigen Partie. Während Thun es verpasst zu Xamax aufzuschliessen, behauptet Servette Rang 4.

