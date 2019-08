Stephan Lichtsteiner wechselt in die Bundesliga

Neue Herausforderung

«Wir freuen uns, das wir mit Stephan Lichtsteiner einen erfahrenen Profi für den FCA gewinnen konnten, der durch seine beeindruckende Karriere in der Schweiz, Frankreich, Italien, England sowie der Schweizer Nationalmannschaft einen unglaublichen Erfahrungsschatz aufweisen kann», sagte Geschäftsführer Stefan Reuter.

Lichtsteiner freut sich auf die neue Aufgabe: «Dieser Schritt ist für mich genau die Herausforderung, die ich mir nach meiner Station in England gewünscht habe.» Er wird beim FC Augsburg das Trikot mit der Rückennummer 2 tragen.

Die Augsburger waren seit der Rückkehr von Jonathan Schmid zum SC Freiburg auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger. Den Saisonstart verpatzte das Team von Martin Schmidt mit einem 1:5 in Dortmund gründlich.

Mit dem Vertrag in Augsburg dürften Lichtsteiners Aktien in der Nationalmannschaft wieder steigen. Zuletzt spielte Kevin Mbabu auf der Position des rechten Aussenverteidigers. Bei Wolfsburg kam der frühere YB-Akteur jedoch in der ersten Bundesligarunde nicht zum Einsatz. Michael Lang ist ein weiterer Kandidat auf der rechten Seite. Allerdings hat er bei Borussia Mönchengladbach derzeit schlechte Karten.