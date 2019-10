Unter Druck: Das Nationalteam vor wichtigen Spielen

In einer idealen Welt verspielen die Schweizer gegen Dänemark das 3:0 nicht und geben in Irland das 1:0 nicht aus den Händen. In einer idealen Welt haben sie das, was Goalie Yann Sommer «Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem Resultat» nennt. In einer idealen Welt haben sie nach vier Spielen zwölf Punkte auf dem Konto und nicht nur acht.