Das macht den SC Freiburg so stark

Das Tor kann als Sinnbild für den Aufschwung gesehen werden. Denn was die Mannschaft von Trainer Christian Streich diese Saison zeigt, ist schnörkellos und effizient. Die Freiburger finden aus einer gut organisierten Abwehr heraus immer wieder den Weg in den Angriff und spielen sich in aussichtsreiche Abschlusssituationen. «Wir finden momentan ein gutes Gleichgewicht zwischen Offensive und Defensive», sagte Captain Christian Günter nach dem Spiel in Düsseldorf, «wir stehen stabil, und die Mentalität stimmt zu einhundert Prozent.»

Superbe but de Gian-Luca Waldschmidt, qui est parti offrir la victoire à Freiburg ! https://t.co/LrTfadMigk — Feuille de Match (@match_feuille) September 29, 2019

Auch bei Luca Waldschmidt. Anstatt zu schmollen, weil er die letzten drei Spiele nicht in der Startformation stand, zeigte der Angreifer nach seiner Einwechslung, wozu er fähig ist und verhielf den Freiburgern mit seinem vierten Saisontor zum dritten Auswärtssieg. Den Teamgedanken streicht auch Günter nach dem Spiel in Düsseldorf hervor: «Es ist für einige echt nicht so einfach, wenn man Luca heute zum Beispiel sieht. Aber es kommt nicht auf Einzelne an, nur auf die Mannschaft.»

Mit Dortmund wartet der erste Prüfstein

Nach sechs Spieltagen steht der SC Freiburg mit 13 Punkten auf Rang drei hinter dem punktgleichen RB Leipzig – nur einen Zähler hinter Leader Bayern München. Es ist der beste Saisonstart in der Geschichte des Clubs und die höchste Tabellenplatzierung seit August 2000, als sie nach dem ersten Spieltag als Tabellenführer sogar mal ganz oben standen. Überbewerten wollen die Freiburger ihren guten Start in die neue Bundesligasaison jedoch nicht: «Das nehmen wir jetzt mal als schöne Momentaufnahme», meinte Günter, verwies aber schelmisch auf das nun folgende «Spitzenspiel gegen Dortmund» am kommenden Wochenende. Coach Streich hingegen versuchte alles, was auch nur entfernt auf eine Euphorie hindeutete, zu ersticken: «Es ist schön, dass wir schon einige Punkte Vorsprung auf den drittletzten Platz haben. Und nur das zählt in Freiburg.»

Geht der Höhenflug der Breisgauer in ähnlichem Stile weiter, dürften wohl bald auch die eigenen Ansprüche steigen. Ein erster Gradmesser wird das Heimspiel vom Samstag sein. Mit Borussia Dortmund wartet die erste Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte auf die Freiburger. Als leichte Aufgabe können aber auch die bisherigen Gegner Mainz, Paderborn, Köln, Hoffenheim, Augsburg und Düsseldorf nicht abgetan werden findet Freiburg Co-Trainer Florian Bruns: «Das waren zum Auftakt fast alles direkte Konkurrenten und überhaupt keine einfachen Spiele, sagte er gegenüber dem «Tagesspiegel».

Der 40-Jährige, der früher selbst für den SC Freiburg gespielt hatte, sieht als Grund für den guten Saisonstart, dass fast das gesamte Team zusammengeblieben ist und kein Leistungsträger abgegeben werden musste. Dem «Tagesspiegel» sagte er: «Mit der Truppe können wir da weitermachen, wo wir letzte Saison aufgehört haben.»