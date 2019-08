Thun-Noten: Faivres Reflexe, Havenaars Lust

Der Innenverteidiger schiesst Thun in Führung. (Video: Tamedia)

Nicola Sutter: Note 5,5

Selbstbewusst und überlegt: Bevorzugt auch in Bedrängnis eine spielerische Lösung. Und findet sie meistens.

Sven Joss: Note 4,5

Startet mit Schwung, ist bissig in den Zweikämpfen – in der zweiten Halbzeit schwinden die Kräfte zusehends.

Matteo Tosetti: Note 5,0

Zeigt seine Spezialität: Das 1:0 bereitet er mit einer mustergültigen Flanke vor. Muss nach 52 Minuten angeschlagen raus.

Roy Gelmi: Note 4,0

Rückt ins defensive Mittelfeld vor. Mannschaftsdienlich, aber unauffällig. Nach 67 Minuten ist Schluss für ihn.

Basil Stillhart: Note 4,5

Ein Teamworker. Ist eifrig und bereit, sich durchzubeissen. Der Energieverlust ist ihm anzu­merken.

Nias Hefti: Note 4,5

Der erst 19-jährige Ostschweizer gibt sich auch in der Super League unbeschwert. In der zweiten Hälfte baut er – wie andere auch – kräftemässig ab.

Miguel Castroman: Note 5,0

Technisch versiert, viel unterwegs und in der Lage, mit dem Ball Überraschendes anzustellen.

Simone Rapp: Note 4,0

Er ist gewiss schon mehr zur Geltung gekommen. Eine Chance hat er trotzdem: Kurz vor der Pause vergibt er das 2:0 aus günstiger Position.

Dennis Salanovic: Note 4,5

52. für Tosetti. Kommt in einer Phase in die Partie, in der die Luzerner aufkommen. Fügt sich aber gut ein.

Kenan Fatkic: Note 4,5

67. für Gelmi. Auch er leistet seinen Beitrag, dass die Thuner die Druckphase des Gegners schadlos überstehen.

Chris Kablan: Note 4,5

78. für Hefti. Kommt spät ins Spiel, hat aber kurz vor dem Abpfiff seinen grossen Auftritt: Der ehemalige Luzern-Junior sichert mit seinem 2:0 den Sieg.