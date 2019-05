Thun-Noten: Hinten anfällig, vorne ungenau

Guillaume Faivre: Note 5,0

Hält nach 9 Minuten gegen Nuzzolo, lenkt Pickels Kopfball mit starker Parade an den Pfosten, ist beim Schuss Ademis zum 1:0 dran. Dem Goalie kann kein Vorwurf gemacht werden.

Stefan Glarner: Note 4,0

Braucht Zeit, in die Partie zu finden: Der Captain startet mit Fehlpässen, läuft dann Serey Die hinterher. Steigert sich, spielt nach der Pause einen herrlichen langen Ball auf Spielmann.

Miguel Rodrigues: Note 4,0

Gibt gleich zu Beginn Pululu den Tarif durch. Bleibt über weite Strecken fokussiert, einmal verliert er Nuzzolo aus den Augen.

Nicola Sutter: Note 3,0

Im Abwehrzentrum zu wenig präsent, verliert gegen Torschütze Ademi das Duell. Lanciert ebendiesen kurz darauf mit einem fürchterlichen Fehlpass. Es ist nicht Sutters Tag.

Chris Kablan: Note 1,5

Der Linksverteidiger erweist dem Team einen Bärendienst. Verliert zweimal den Ball, foult zweimal, sieht zweimal Gelb und fliegt in der 37. Minute vom Platz.

Kenan Fatkic: Note 3,5

Im 4-2-3-1-System wechseln sich beim Zentrumsspieler gute Pässe mit Ballverlusten ab.

Basil Stillhart: Note 4,5

Beweist seinen Wert nach dem Platzverweis, rückt auf die linke Abwehrseite. Nicht fehlerfrei, aber solid. Und avanciert in der Schlussphase zum Antreiber, lanciert Spielmann, sieht seinen Schuss zum Corner abgefälscht.

Matteo Tosetti: Note 4,0

Nach überstandener Verletzung erstmals seit Ende Februar in der Startaufstellung. Mit guten Ansätzen, scheitert in der 90. Minute an Walthert.

Moreno Costanzo: Note 3,0

Mustergültig sein Pass auf Sorgic, doch der Routinier taucht im Mittelfeld oft unter. Kein Antreiber.

Marvin Spielmann: Note 4,0

Vergibt nach 58 Minuten und starker Ballannahme alleine vor ?Walthert, scheitert später erneut am Torhüter. Enorm viel unterwegs, aber glücklos.

Dejan Sorgic: Note 3,5

Der Torjäger wartet seit Ende März auf einen Treffer. Nimmt nach einer halben Stunde den Ball schlecht mit und schiesst ungenau. Hat mit einem Mann weniger einen schweren Stand als Sturmspitze.

Dennis Salanovic: keine Note

74. für Spielmann.

Grégory Karlen: keine Note

78. für Fatkic.

Nicolas Hunziker: keine Note

80. für Rodrigues.

Noten: 6,0 = herausragend; 5,0 = gut; 4,0 = solid; 3,0 = ungenügend; 2,0 = schlecht; 1,0 = sehr schlecht