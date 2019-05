Tottenham-Trainer bricht auf dem Platz in Tränen aus

Aber nach einem Doppelschlag von Lucas Moura in der zweiten Halbzeit zitterte Ajax plötzlich wieder. Die Holländer standen der Entscheidung wieder nahe, als Hakim Ziyech nur den Pfosten traf. Sie hatten kurz darauf Glück, als die Latte rettete. Es schien vollbracht, als Goalie André Onana in der 95. Minute zum Abstoss antreten durfte. Und 60 Sekunden später, geschah Verrücktes. Erneut. 24 Stunden nach dem Wunder von Anfield. Ein herzzerreissendes Ende für Ajax, den neuen Liebling des Fussballfans.

Doch Fussball kann gleichzeitig auch wunderschön sein, in all seiner Grausamkeit. Das wird einem spätestens nach Betrachten der Bilder, kurz nach Abpfiff, klar. Zwischen all den niedergeschlagenen Holländern bricht Tottenhams Trainer Mauricio Pochettino in Tränen aus. Weinend umarmt er seine Spieler, seinen Staff, erinnert sich daran ein Gentleman zu sein, sucht Ajax-Coach Erik ten Hag, schüttelt seine Hand, umarmt auch ihn, geht zurück auf den Platz und lässt sich auf die Knie fallen. Das Gesicht nass von Tränen. Pure Emotionen. Aber sehen Sie im Video oben selber.