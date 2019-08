Tränenreiche Trainer-Verabschiedung

So begab sich Schmidt vor wenigen Tagen für seine Abreise an den Flughafen Peking. Was er dort erlebte, trieb ihm Tränen in die Augen. Hunderte Fans huldigten dem Deutschen für seine Arbeit mit Sprechchören. Sie legten ihm Clubschals um den Hals und schenkten ihm Teddybären.

An emotional farewell for Roger Schmidt! Hundreds of Beijing Guoan fans came to the airport for a last tribute #CSLpic.twitter.com/wiAatH3Vgo — Tobias Zuser (@duwenzhe) August 4, 2019

Schmidt kehrt nun in seine Heimat zurück, wo seine Frau und die beiden Kinder leben. Über sein China-Abenteuer sagte der Trainer trotz der Entlassung, dass er in jeder Hinsicht positiv überrascht war.