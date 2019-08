Und ausgerechnet jetzt fehlt Luzern der Topskorer

Als aber der FC Luzern am Mittwoch Richtung Torshavn abhebt, fehlt ein wichtiger Spieler. Just an diesem Tag platzt die Nachricht, dass Christian Schneuwly nicht weitermacht. Nach 138 Partien löst der Routinier seinen bis Sommer 2020 laufenden Vertrag mit dem FC Luzern im gegenseitigen Einvernehmen auf. Ausgerechnet er!

Die Gründe für den abrupten Abgang liegen auf der Hand: Der Routinier kam zuletzt mit dieser Rolle des Ersatzspielers immer weniger klar. Genau in dieser hätten Sportchef Remo Meyer und der Trainer den 31-Jährigen in Zukunft aber gern gesehen. Und von einer Vertragsverlängerung schon zum jetzigen Zeitpunkt wollten sie im Gegensatz zum Freiburger nichts wissen.

Schneuwly teilte mit, er habe mit den Clubverantwortlichen über seine zukünftige Rolle im Team gesprochen und danach entschieden, den Vertrag per sofort aufzulösen. Wohin es ihn zieht, ist offen. Als mögliche Abnehmer gilt der FC Thun, für den er bereits 98 Partien absolviert hat. Aber auch Xamax scheint interessiert.

Sonst traf nur Eleke

Dennoch irritiert der Zeitpunkt seines Abgangs – und die Unruhe erwischt den FCL in einem unangenehmen Moment. Der FCL hatte im Hinspiel gegen Klaksvik mehr Mühe, als im lieb war. Vor allem die Chancenauswertung war miserabel – fünfmal landete der Ball an der Torumrandung.

Für die späte Erlösung sorgte Joker Schneuwly. Einmal mehr: Denn von den bisher drei FCL-Saisontoren erzielte der 31-Jährige deren zwei - dabei stand er kein einziges Mal in der Startelf. Ansonsten traf nur noch Blessing Eleke, der in St. Gallen einen Elfmeter zum 2:0 verwandelte.