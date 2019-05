Viel Druck in der Derniere

Da die Konkurrenz aus St. Gallen, Luzern und Lugano punktete, findet sich der FCT auf Rang 6 wieder. Damit wäre er nächste Saison nicht europäisch vertreten – was für ein Team, das von November bis Anfang Mai auf Rang 3 stand, einer Enttäuschung gleichkäme.

In der letzten Runde heute Samstag haben tatsächlich sechs Mannschaften die Möglichkeit, den 3. Platz zu erreichen und damit die direkte Qualifikation für die Gruppenphase der Europa League zu schaffen. Wobei Sion das nichts bringen würde, weil es von der Uefa für die nächste Saison von allen europäischen Wettbewerben ausgeschlossen wurde.

Und im Wallis tritt der FC Thun zur Derniere an. «Wir müssen gewinnen, es bringt nichts, auf die anderen zu schauen», sagt Schneider. Die besten Karten auf Rang 3 dürfte Lugano haben, welches das desaströse GC empfängt. Mit einem «Dreier» könnte Thun aber immerhin den Sprung auf Rang 4 oder 5 schaffen und damit die Qualifikation für die Europa League bestreiten.

Glarners Selbstkritik

Stefan Glarner war am Mittwoch wieder mittendrin statt nur dabei. Im Cupfinal noch gesperrt, lieferte er sich mit Basels Albian Ajeti einige markante Duelle. «Zuschauen zu müssen, das war das Schlimmste, du bist so hilflos», sagt der Captain.

«Auf dem Platz kannst du wenigstens Einfluss nehmen. Aber so, wie es lief, war das für uns schon sehr hart.» Wobei Glarner durchaus selbstkritisch genug ist, die Dinge beim Namen zu nennen, die zur unnötigen Niederlage führten. «Entweder waren wir im Abschluss zu kompliziert, oder dann sass der letzte Pass nicht genau.»

Exemplarisch für die Thuner Misere in der Offensive steht Dejan Sorgic. 15 Tore hat der Stürmer in dieser Saison erzielt – aber seit dem 31. März in der Liga nicht mehr getroffen. «Wir sind allgemein etwas harmloser, und dadurch erhalte ich auch nicht mehr so viele Chancen», sagt er. Noch deutlicher wird Captain Glarner: «Wir sprechen seit 15 Runden davon, einen Schritt mehr machen zu müssen. Es sind kleine Dinge, die wir in der Vorrunde besser gemacht haben. Wir standen hinten kompakter und waren vorne effizienter.»