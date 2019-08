Vom Flüchtling zum Profi – jetzt bröckelt die Story

Dieser steile Aufstieg sorgte damals für Schlagzeilen: «Traum eines Flüchtlings», «Das Fussballmärchen» und «Vom Flüchtling zum Fussballstar». Doch seit Mittwoch ist bekannt, dass das Leben von Bakery Jatta zu einer Lügengeschichte verkommen könnte.

So soll der HSV-Stürmer gar nicht Bakery Jatta sondern Bakary Daffeh heissen. Auch bei seinem Alter soll er geschummelt haben. Er soll nicht wie angegeben am 6. Juni 1998 geboren sein, sondern am 6. November 1995. Dies berichtet das deutsche Sportmagazin «Sportbild», das in den vergangenen Wochen in Jattas Vergangenheit recherchierte.

Nationalspieler statt Strassenfussballer

«Ich habe in Afrika in keinem Verein gespielt, das gab es dort nicht, höchstens mal am Wochenende konnte man ein betreutes Training mitmachen. Ansonsten waren wir auf uns gestellt, wir haben auf der Strasse Fussball gespielt und uns selbst die Dinge beigebracht», sagte Jatta 2016 in einem Interview auf der HSV-Website.

Auch das soll nicht der Wahrheit entsprechen. Gemäss «Sportbild» hat Jatta – oder besser Daffeh – in Afrika bereits für diverse Vereine gespielt. Ein Spieler namens Bakary Daffeh war nachweislich in Gambia für Brikama United aktiv und wurde vom Club nach Nigeria und in den Senegal ausgeliehen. Zudem kam der Spieler zu Einsätzen in der U-20-Nationalmannschaft Gambias.

«Ja, das ist er»

Sein ehemaliger Trainer im Senegal erhielt von der deutschen Sportzeitung ein Bild von Bakery Jatta. Coach Ibou Diarra bestätigte die Vermutungen: «Das ist Bakary Daffeh.» Und auch der U-20-Nationalcoach Mustapha Manneh sagt: «Ja, ich trainierte ihn in der Nachwuchsmannschaft. Ich bin mir sicher, dass er für mich 2014 ein entscheidendes Tor geschossen hat.»