Vom Kaufmann zum fleissigen Scorer

Nicht nur in Deutschland, sondern auch im internationalen Vergleich ist der Wert der Augsburger Nummer 7 Spitze. In der Scorerliste der Top-Ligen Europas liegt der Stürmer auf Platz 16. Spieler wie Romelu Lukaku, Mohamed Salah oder Neymar lässt er hinter sich. Dies in seiner ersten Saison als Stammspieler bei einem Verein aus der höchsten Liga.

Untypischer Werdegang

Massgeblichen Anteil an Niederlechners Hoch hat der Schweizer Coach Martin Schmidt. Der Walliser lockte ihn mit Aussicht auf einen Stammplatz zu Augsburg. Der Verein in Bayern ist nach dem SC Freiburg und Mainz 05, wo auch Schmidt sein Trainer war, die dritte Station in der Bundesliga des Angreifers.

Doch bei beiden Clubs kam der gebürtige Oberbayer nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Im Breisgau spielte er in der Saison 2018/19 lediglich ein Spiel über 90 Minuten durch. Und das war nicht einmal in der Bundesliga, sondern mit der zweiten Mannschaft Freiburgs in der Regionalliga Südwest.

Niederlechner ist erst spät zum Bundesligaspieler gereift. Dies zeigt ein Blick auf seinen Werdegang, der für den heutigen Fussball eher untypisch ist. Er besuchte nie ein Nachwuchsleistungszentrum, bildete sich stattdessen zum Kaufmann aus.

Rückblickend meint er gegenüber der deutschen Zeitung «Merkur»: «Wenn ich in der B- und A-Jugend im Nachwuchsleistungszentrum gewesen wäre, wäre ich mit Sicherheit kein Bundesliga-Profi geworden. Gerade im Jahrgang 1990 hat es so viele talentierte Spieler gegeben, da wäre es in dem grossen Haifischbecken schwer gewesen und ich wäre irgendwann durch das Raster gefallen.»