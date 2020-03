Wann outet sich endlich der erste schwule Fussballer? Der Podcast «Spiel keinen schwulen Pass!» Warum kein Profifussballer offen zu seiner Homosexualität stehen mag. Florian Raz

Kay Voser muss es wissen. Der ehemalige Aussenverteidiger sass schon in englischen Garderoben. Er spielte für GC, den FCZ und den FCB – er weiss, welche Stimmung in der Kabine eines Proficlubs herrscht. Es ist ganz offensichtlich keine, die Voser die Hoffnung gibt, dass demnächst der erste aktive Profifussballer offen zu seiner Homosexualität stehen würde.

Voser berichtet in unserer neusten Podcast-Folge von Mitspielern, die Dinge sagen wie: «Wenn mein Sohn schwul ist, ist er nicht mehr mein Sohn.» Er berichtet von Trainern, die ihre Spieler anpfeifen: «Spiel keinen schwulen Pass!» Er weiss, wie heftig die Anfeindungen von der Tribüne sein können.

Seine kurze Zusammenfassung. Auch wenn nun Schwinger Curdin Orlik grossen Zuspruch für sein Outing erhält: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich demnächst ein Fussballer als schwul outet. Keiner will den Winkelried spielen.»

Die sonstigen Themen in dieser Ausgabe: Natürlich das Coronavirus – und eine wohl schon wieder gescheiterte Ligareform.

