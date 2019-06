Was ist aus diesen YB-Spielern geworden?

Spieler kommen und Spieler gehen, manche hinterlassen Spuren, andere nicht. Manche schliessen sich grossen Vereine an, bei anderen geht es bergab. Das ist bei jedem Verein so und bein den Berner Young Boys nicht anders. Wir haben elf Spieler ausgesucht und wollen von Ihnen wissen, wo diese denn heute ihr Geld verdienen. So viel sei gesagt: Nicht jeder legte eine Karriere à la Denis Zakaria, Pirmin Schwegler oder Seydou Doumbia hin. Darum sind diese drei Spieler im Quiz auch nicht dabei. Viel Spass beim Raten!