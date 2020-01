Wer schoss das schönste Tor 2019?

Mitten in der Winterpause meldet sich die Super League mit der SFL Award Night zurück. Am 20. Januar wird im Kursaal in Bern auch das schönste Goal der Super und Challenge League 2019 bekannt gegeben. Zur Auswahl stehen 20 Tore, wovon das schönste Tor im Vorfeld von den Fussballfans ermittelt wird.