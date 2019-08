Wilde Schlussphase mit Sieger Juventus

Durch ein Eigentor von Neapels Kalidou Koulibaly in der zweiten Minute der Nachspielzeit hat Juventus Turin das Spitzenspiel in der Serie A gegen Napoli mit 4:3 gewonnen. Der Rekordmeister und Titelverteidiger hatte in der intensiven Begegnung am Samstagabend bereits mit 3:0 vorn gelegen.