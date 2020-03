«Wir haben zu spät mit dem Fussball aufgehört» Der italienische Spielergewerkschafts-Chef Damiano Tommasi spricht über die Fehler im Umgang mit Corona – und erklärt, warum die Ligen noch lange pausieren sollten. Javier Cáceres

Damiano Tommasi, Italien ist in Sachen Corona zur Kristallkugel für ganz Europa geworden – auch im Profifussball. Wo erreichen wir Sie?

In Verona. Wir sind hier in unserem Haus auf dem Land. Wir haben das Glück, dass wir zu siebt sind. Alle unsere Kinder sind hier, mit Ausnahme einer Tochter, die in London lebt. Wir sind alle gesund, glücklicherweise.