Warum?

Weil ich Trainer einer Gruppe von Spielern war, nicht mehr Trainer eines Teams. Einige Fussballer des FC Sion haben die mentalen Grundanforderungen an einen Fussballprofi nicht erfüllt.

Das klingt drastisch. Wer kann denn da gemeint sein?

Es ist mir kein Anliegen, Namen zu nennen. Die Spieler, die es betrifft, wissen das selber. Man weiss schliesslich, ob man alles gegeben hat oder nicht. Im Spiel und im Training.

Wären Sie denn bei einem anderen Club als dem FC Sion mit der gleichen Mannschaft noch im Amt?

Die Situation in Sion ist nicht das Problem, nicht das Umfeld, nicht der Präsident, nicht der Club. Das Problem waren Spieler, welchen es an Persönlichkeit, an Charakter mangelte. Wir hatten keine Spieler mit Führungsqualitäten, oder jene, die dafür geholt wurden, liessen sie vermissen. Es war eine Frage der Mentalität.

Also ist das Team schlecht zusammengestellt?

Wenn man eine Equipe formen will, braucht man Leadership. Man muss Spieler holen, die in dieser Region, für diesen Club alles geben wollen, sich dort heimisch fühlen. Nicht in Zürich, nicht in Genf oder sonstwo.

Das klingt nach vielen Ausflügen…

Es gab einfach eine Gruppe im Kader, die nicht bereit war, alles zu geben. Mehr sage ich dazu nicht.

Das Kader befinden Sie aber nach wie vor für gut genug, um in Sion Erfolg zu haben?

Die Qualität ist da. Aber die bringt nichts ohne Kopf und ohne Herz. Das sind Spieler, die sich etwas daraus machen, dass sie noch in der 2. Liga besser waren als Silvan Hefti von St. Gallen. Und was ist jetzt?

Jetzt wurde Sion von St. Gallen überrannt.

Eben. In diesem Spiel wurde so deutlich, was die richtige Arbeitseinstellung im Fussball ausmacht.

Klingt aus Ihnen auch der Frust eines gescheiterten Pädagogen?

Vielleicht. Die Mentalität hat sich geändert, nicht nur im Fussball. Es gelten andere Methoden. Wenn man heute einen Spieler kritisiert, ist das für ihn schon eine Katastrophe.

Es fehlt an Kritikfähigkeit?

Ja! Und die Bereitschaft, aus der Komfortzone zu kommen. Viele Junge träumen vom Ausland, schon bevor sie etwas geleistet haben. Sie sind im Nachwuchskader und schauen sich die grossen Ligen im Fernsehen an. Ich weiss, was es braucht um in der Bundesliga, in der Premier League zu spielen.