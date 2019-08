Yakin scheitert bei Glarner Feierabendkickern

Dabei hatte Godberg Barry Cooper den Oberklassigen früh in Führung geschossen, noch vor Ablauf einer halben Stunde vermochten die Amateure aus Niederurnen jedoch auszugleichen. Yves Sanchez und Dejan Ilic erzielten schliesslich die Tore zum 3:1.

Zunächst den Kopf aus der Schlinge ziehen vermochte Schaffhausens Ligakonkurrent Aarau. Nachdem der Promotion-League-Verein Cham in der 76. Minute das 2:1 erzielt hatte, glich Petar Misic für die Aargauer in der 89. Minute wenigstens noch aus. Nachdem die Verlängerung torlos blieb, steht im Zugerland nun das Penaltyschiessen an. (wie)

Die Sonntagsspiele

Linth 04 - Schaffhausen 3:1 (1:1). 600 Zuschauer. – SR Rosset. – Tore: 13. Cooper 0:1. 25. Feldmann 1:1. 56. Sanchez 2:1. 93. Ilic 3:1.