YB ist noch breiter besetzt! Und auch besser?

Sechs Stützen der YB-Meisterteams 2018 und 2019?

Steve von Bergen. Loris Benito. Kevin Mbabu. Djibril Sow. Sékou Sanogo. Sandro Lauper.

Der beste Innenverteidiger, Leader und Captain der Liga. Der beste Linksverteidiger der Liga. Der beste Rechtsverteidiger und offiziell beste Spieler der Liga. Der beste, talentierteste Stratege der Liga. Der stärkste, härteste Aufbauer der Liga. Der passsicherste Fussballer der Liga.

Sie alle stehen den Young Boys nicht mehr zur Verfügung. Wobei Lauper nach seinem Kreuzbandriss in der Rückrunde wieder im Einsatz stehen wird und ganz bestimmt bald wieder ein Schlüsselakteur sein kann. Von Bergen aber ist zurückgetreten, Sanogo zog es im Winter nach Saudiarabien, Benito und Mbabu und Sow im Sommer zu Bordeaux und Wolfsburg und Frankfurt.

Einige polyvalente Akteure

So weit die Fakten. Zu ihnen gehört aber auch, dass eineinhalb Wochen vor dem Start der neuen Spielzeit landauf und landab die Meinung herrscht: YB vollendet locker den Titelhattrick!

Trotz Riesenumbruch. Trotz Wegfall von rund der Hälfte der Stammelf. Trotz Verlust von Potenzial und Talent, Erfahrung und Klasse. Und trotz relativer Stabilität beim FC Basel (also nur bezüglich Kader, wohlverstanden). Bei den Wettanbietern wird man nicht reich, wenn man auf YB als Champion 2020 setzt, teilweise liegt die Quote unter 1,5!

Analysiert man die Berner Equipe, darf man festhalten: Die Belegschaft ist kaum schwächer geworden. Zumindest auf dem Papier. Auf dem Rasen könnte es Zeit benötigen, bis die Automatismen greifen. Aber die Kaderplaner haben hervorragende Arbeit geleistet. Sie sind proaktiv vorgegangen und haben mit Fabian Lustenberger, Cédric Zesiger, Saidy Janko, Vincent Sierro, Christopher Martins und Marvin Spielmann vielversprechende Zugänge getätigt.

Einige Langzeitverletzte sind zurück. Wie auch der an Aarau ausgeliehene Nicolas Bürgy, der in der Challenge League überzeugte. YB hat die Abgänge ersetzt, mal besser und mal mutiger, und ist noch breiter aufgestellt. Weil der Club grossen Wert darauf legt, vielseitig einsetzbare Fussballer zu verpflichten, ist jede Position nicht nur doppelt besetzt. Sondern teilweise dreifach und mehr.

Es hat jede Menge Spieler, die über bemerkenswerte Polyvalenz verfügen. Zum Beispiel Lustenberger, von Bergens Nachfolger in vielerlei Hinsicht. Er kann problemlos auch im zentralen Aufbau seinen Dienst verrichten – wie er das in 13 Jahren als Profi in Hunderten Partien getan hat. Zum Beispiel Jordan Lotomba, der im Defensivbereich rechts und links sowie vor der Abwehr agieren kann.

Zum Beispiel Zesiger, in der Verteidigung links und im Zentrum einsetzbar. Zum Beispiel Martins, auch in der Abwehr vorstellbar. Zum Beispiel die Flügel und Stürmer Nicolas Ngamaleu, Christian Fassnacht, Spielmann und Roger Assalé. Und zum Beispiel Miralem Sulejmani, der 2019 wegen Fussbruch und Oberschenkelverletzung erst 10 Minuten in der Super League absolviert hat – und seine Brillanz nicht nur am Flügel, sondern auch als Regisseur im 4-2-3-1-System ausspielen kann.

Variabel im System

Sowieso: Die Variabilität bei YB beschränkt sich nicht auf die Spieler. Sie gilt auch für die taktische Ausrichtung. Trainer Gerardo Seoane hat das Team weiterentwickelt. Heute kann man sich die Young Boys in vielen Systemen vorstellen. Klassisch im 4-4-2. Aber auch im 4-3-3, 4-2-3-1, 3-4-3, 3-4-1-2. Und so weiter, und so modern. Je nach Gegner, Ausgangslage, Stadion. Darauf möchte sich YB noch stärker fokussieren. In Liga, Europacup (idealerweise erneut in der Champions League) und Cup (letzter Titel 1987).

Der Konkurrenzkampf wird ausgeprägt sein, Prominenz auf Bank und Tribüne Platz nehmen müssen. Im dichten Terminkalender wird es ein Vorteil sein, alle drei, vier Tage aus diesem grossen, starken Reservoir schöpfen zu können. Es ist bei dieser grösstenteils schwachen Super League jedenfalls nicht vermessen, wenn man behauptet, auch das zweite Team von YB könnte problemlos Rang 3 erreichen.

Selbstverständlich aber gibt es auch heikle Punkte zu berücksichtigen. So fehlt es den Young Boys insgesamt vorerst ein wenig an Erfahrung. «Es gehört zu unserem Konzept, auf junge Spieler zu setzen», sagt Seoane. «Das ist interessant, Junge kann man als Trainer prägen und entwickeln. Andererseits bedeutet Erfahrung mehr Konstanz. Einem 27-jährigen Benito gelingt es besser, am Tag X die geforderte Leistung abzurufen, als einem 20-jährigen.»

Der harte Konkurrenzkampf

In diesem Sommer also muss Seoane mehrere Akteure integrieren. «Das Team wird sich finden müssen, wir werden Geduld benötigen. Zudem waren einige Spieler wie Miralem Sulejmani, Mohamed Camara oder Jordan Lotomba verletzt.» Es sei ausserdem eine besondere Herausforderung, seien dieses Jahr einige Nationalspieler nicht im Trainingslager dabei gewesen. «Das ist, wie wenn man als Lehrer eine Schulklasse am ersten Tag nicht komplett zusammenhat», sagt Seoane. «Dann muss man entscheiden, wann man mit welchem Stoff beginnt. Sofort Freistösse und Eckbälle zu trainieren etwa, wäre nicht klug gewesen.»

Und: Es kann bei YB weitere Abgänge geben. «Ich hoffe, dass alle bleiben», sagt Seoane. «Von jenen Spielern, bei denen wir dachten, dass sie uns verlassen könnten, sind nur noch Christian Fassnacht und Roger Assalé dabei.» Beide liebäugeln nach wie vor mit einem Auslandtransfer. Aber selbst wenn die Meisterstützen 7 und 8 noch gehen sollten, wären die Young Boys personell ordentlich aufgestellt.

Zumal die Offensive ohnehin äusserst üppig besetzt ist. Auch das grosse Sturmtalent Felix Mambimbi, 18 Jahre jung, wartet auf seine Chance. Die zuletzt verliehenen Taulant Seferi und Pedro Teixeira jedenfalls dürften erneut leihweise abgegeben werden. Und falls Abwehrkraft Grégory Wüthrich bleibt, könnte auch Jan Kronig, seit kurzem 19, bei einem kleineren Club Spielpraxis sammeln. Er gilt als sehr grosses Verteidigertalent.

Saison kaum wiederholbar

Egal, was in diesem Transferfenster bis Ende August noch passiert, eine starke Achse werden die Young Boys erneut haben. Mit Lustenberger als Chef in der Defensive und Guillaume Hoarau als Boss im Angriff. So krass überlegen jedoch wie in den letzten beiden Saisons dürften sie kaum mehr sein. Trainer Gerardo Seoane zumindest sagt, eine derart dominante Spielzeit wie die letzte von YB werde es im Schweizer Fussball wohl nie mehr geben. (Berner Zeitung)