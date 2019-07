Der junge Freiburger kam im Jahr 2013 zu YB in die Nachwuchsabteilung und feierte im September 2018 im Spiel gegen St. Gallen sein Super-League-Debüt (2:0-Sieg). In der Meistersaison 2018/19 kam er im Fanionteam zu drei Einsätzen, 17 Mal spielte er mit der U21 in der 1. Liga.