YB muss ruhig bleiben im Hexenkessel

Im 141. Belgrader Derby im Herbst 2012 gegen Partizan (0:2) beispielsweise artete der Pyro-Exzess der Anhänger total aus, Gästekeeper Vladimir Stojkovic wurde nach dem Einspielen mit Knall- und Leuchtpetarden regelrecht eingedeckt. Er blieb unverletzt, die Begegnung wurde tatsächlich angepfiffen und ständig wegen Pyro-Raketen-Würfen aufs Feld unterbrochen.

Immer wieder muss Roter Stern wegen solcher Szenen Heimspiele vor leeren Rängen austragen, der Club steht unter Dauerbeobachtung des Europäischen Fussballverbandes.

Die Lockerheit des Trainers

Die Young Boys haben in den letzten Jahren einige Partien in Städten mit fanatischen An­hängern ausgetragen, sie waren in Istanbul und Kiew, in Belgrad (bei Partizan) und letztes Jahr in Zagreb. Vielleicht wird das Er­lebnis eine neue Dimension erreichen. Wer gesehen hat, wie unsportlich und aggressiv Teile des Roter-Stern-Anhangs rund um das Hinspiel in Bern vorgegangen sind, konnte nur mit dem Kopf schütteln. Würden sich Berner Supporter in Belgrad so verhalten, möchte man nicht wissen, was mit ihnen passiert.

Aufgeheizt wird das Playoff von den serbischen Medien, die es meisterhaft verstehen, mit ihrer Alle-immer-gegen-uns-Berichterstattung für Empörung bei der Leserschaft zu sorgen.

In der neusten Folge des BZ-Podcasts «Rede wi druckt» spricht Sportredaktor Fabian Ruch über Erinnerungen – er berichtete schon 2004 aus Belgrad –, Einschätzungen und Erwartungen an das Rückspiel in der Hauptstadt Serbiens: