YB schiesst scharf gegen Bickel zurück

Die Young Boys liessen sich Zeit mit einer Antwort, aber nicht, um Gras über die Sache wachsen zu lassen. So viel ist nun klar.

Am Freitag blickte der frühere Sportchef Fredy Bickel genau drei Jahre nach seiner Entlassung in Bern in einem langen Interview auch auf sein zweites Engagement bei YB zurück (2013 bis 2016). Das Gespräch sorgte intern für Unruhe, so sehr, dass sich der Club am Montagnachmittag gezwungen sieht, in einem Statement des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Stellung zu beziehen.