YB: Sechs Tore, zwei Rekorde

Es ist das erste Tor des Ivorers seit dem 10. Februar, und Assalé, 1.67m klein, zeigt sich auch in der Folge in Torlaune, als er bei einem Eckball von Gaudino ein Kopfballduell gegen den 17 Zentimeter grösseren Arlind Ajeti gewinnt. Gaudino veredelt seine starke Halbzeit, als er noch vor der Pause mit einem überlegten Flachschuss sein erstes Tor für die Berner erzielt.

3:0 steht es nach 45 Minuten, und die einzige Frage, welche die 22330 Zuschauer zu diesem Zeitpunkt noch beschäftigt, ist: Fällt der Torrekord oder fällt er nicht? Daran, dass YB an diesem Abend drei Punkte holen und diesbezüglich eine neue Bestmarke setzen würde, zweifelt längst niemand mehr. Und als Jean-Pierre Nsame eine Minute nach Wiederbeginn das vierte Tor gelingt, beginnt auf den Rängen das Warten auf das Rekordtor.

Ein Tor zu viel erhalten

Hoarau erlöst YB. Der Franzose erzielt gegen GC sogar zwei Tore und steht nun bei 23 Saisontoren, er wird in seinem fünften Jahr bei YB erstmals die Torjägerkrone gewinnen und hat in 26 Spielen nur sechs Tore weniger erzielt als die gesamte Mannschaft von GC. Es ist eine interessante Randnotiz an einem Abend der Rekorde. Und der Debüts. Jan Kronig kommt an der Seite von Steve von Bergen erstmals in der Super League zum Einsatz und zeigt eine ansprechende Darbietung.

Trainer Gerardo Seoane kann es sich leisten, Dinge auszuprobieren und Spielern eine Einsatzgelegenheit zu bieten, die sonst nicht oder selten spielen. Der Überlegenheit der Berner tut dies keinen Abbruch. «Ich hoffe, dass diese Bestmarken lange bestehen bleiben», sagt Loris Benito. Dem Linksverteidiger bleiben noch zwei Spiele in dieser meisterlichen Mannschaft, die sich nun ans Ausbauen der Rekorde machen kann.

Einziger kleiner Wehrmutstropfen für YB ist, dass sie nach dem Schlenzer von Petar Pusic in der 63. Minute den Rekord Basels für die wenigsten Gegentore in einer Saison (31) aus dem Jahr 2013 nicht mehr egalisieren.