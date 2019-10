YB trifft auf den FCZ – und kämpft gegen einen Cup-Fluch

32-mal probiert, 32-mal ist nichts passiert. Oder zumindest nichts für den Club-Palmarès.

So sieht die Beziehung der Young Boys zum Schweizer Cup aus seit dem letzten Triumph 1987. Sie besteht aus Fehltritten, Blamagen, Heimniederlagen. Die Young Boys kämpfen seit 32 Jahren mit einigen Cup-Flüchen.

Den vielleicht auffälligsten, die regelmässigen Ausrutscher bei krassen Aussenseitern aus unteren Ligen, hat der Meister in dieser Saison umschifft: Ohne Eleganz bei Etoile Carouge (1:0), mit einem Schützenfest in Freienbach (11:2). Und so ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es YB in dieser Saison mit keinem Vertreter aus dem Amateurbereich mehr zu tun bekommt.