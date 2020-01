YB: Vollzählig und mit Vorfreude

Es ist empfindlich kühl am Freitagmorgen im Stade de Suisse. Die Temperaturen bewegen sich um den Gefrierpunkt, als Gerardo Seoane kurz nach 10 Uhr entschlossen auf den Rasen schreitet.

Der Alltag hat den YB-Trainer und seine Spieler eingeholt: Aufwärmrunde um den Platz statt lockerer Spaziergang am Strand. Die Pause war kurz, so kurz wie selten in den letzten Jahren. Noch vor zwanzig Tagen mühten sich die Young Boys in Lugano zu einem 0:0. Die Müdigkeit nach strengem Herbst war dem Meister anzumerken, und alle Beteiligten zeigten sich nicht unfroh, einmal durchschnaufen zu können.