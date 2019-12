Young Boys sind in Glasgow gelandet

Kurz vor 11.30 Uhr am Mittwoch ist die Maschine der Helvetic Airways mit der Mannschaft von YB im Belpmoos gestartet. Ihr Ziel: Das rund 1300 Kilometer entfernte Glasgow. Dort trifft der Schweizer Meister morgen Donnerstag um 21 Uhr auf die Glasgow Rangers. Es winkt die dritte Sechzehntelfinal-Qualifikation in der Europa League in der Vereinsgeschichte.