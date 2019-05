Zeit zu trauern bleibt keine

Aus ist der Thuner Traum vom ersten Titelgewinn in der 121-jährigen Clubhistorie. Die 1:2-Niederlage war nicht zwingend, die Basler haben sich nicht als zu stark erwiesen. Die eigenen Mängel aber als zu gross.

Da waren die Absenzen von Captain Dennis Hediger und seinem Vize Stefan Glarner – insbesondere, als die Thuner dem Rückstand hinterherliefen, gegen einen Gegner, der passiv und nachlässig agierte, fehlte Hediger als Vorkämpfer und Antreiber. Da sind Akteure, die nicht in Form sind, weil sie mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben, wie Matteo Tosetti und Grégory Karlen. Und da ist der Spielverlauf, mit der frühen Verletzung von Abwehrchef Nicola Sutter, der Trainer Marc Schneider zu Umstellungen zwang. So kam in Bern an diesem Nachmittag, der denkwürdig hätte werden können, zu viel zusammen.