Drei Hammerduelle in den Achtelfinals der Champions League

Die Bayern und Leipzig haben dabei im entscheidenden Rückspiel Heimrecht, der BVB beginnt als Gruppenzweiter mit einem Heimspiel. Titelverteidiger FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp spielt gegen Atlético Madrid. Spannung verspricht auch das Aufeinandertreffen zwischen Rekordsieger Real Madrid und dem englischen Meister Manchester City.

Freuler gegen Valencia, Ronaldo gegen Lyon

In weiteren Partien trifft Atalanta Bergamo mit dem Schweizer Internationalen Roman Freuler auf Valencia. Juventus Turin mit Superstar Cristiano Ronaldo spielt gegen Lyon und Barcelona mit seinem Ballkünstler Lionel Messi gegen Napoli.

Round of 16 draw ????Sum up your reaction with a GIF ????#UCLdrawpic.twitter.com/fkdBCoX7v6

— Uefa Champions League (@ChampionsLeague) December 16, 2019