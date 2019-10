Zum Wohl der Sache

So ist das manchmal bei einem Schreiben, wie es der Schweizerische Fussballverband am Donnerstag in die Welt hinaus geschickt hat. Es gibt die Realitäten nur weichgespült wieder. Und kommt in einem Ton daher, als wäre nie etwas gewesen. Als wäre Xherdan Shaqiri, jährlich mit vielen Millionen entlöhnter Angestellter des FC Liverpool, nur wegen einer Verletzung mit seiner Situation unzufrieden gewesen und sein Verhältnis mit Nationalcoach Vladimir Petkovic nie ein Problem.