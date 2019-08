Zwei herrliche Tore in einer Partie entzücken Fans

Anthony Martial vollendet die Kombination: Das 50. Tor des Stürmers für ManUnited kann sich sehen lassen. (Video: Twitter)

13 Minuten später folgt die nächste heisse Szene. Paul Pogba holt für die Red Devils einen Penalty heraus. Der Weltmeister lässt sich im Strafraum zwar offensichtlich fallen, wie die Videobilder zeigen, doch der Schiedsrichter zeigt auf den Elfmeterpunkt. Der Mittelfeldspieler nimmt gleich selber Anlauf und scheitert an Rui Patricio. Portugals Nationalgoalie hat richtig spekuliert und bringt ManUnited schliesslich so um den zweiten Saisonsieg, da die Partie 1:1 endet.

Another reason why I hate VAR. There was no contact here Pogba dived yet they didn't review the penalty decision. #abolishVARpic.twitter.com/LXGKT59m2L

— malcolm nkowani (@Malkhum54) August 19, 2019