Nonchalance gegen chancenlos

«Das wäre die Sensation der Saison»

Wacker-Coach Martin Rubin äussert sich zur Gruppen- auslosung im EHF-Cup. Und er erklärt, warum sein Team gerade von Sieg zu Sieg eilt.

Wacker hat eben den siebten Meisterschaftserfolg in Serie gefeiert. Was zeichnet Ihre Equipe in dieser Saison aus?

Martin Rubin: Die Ausgewogenheit. Wir sind ausgeglichener besetzt als vor ein paar Jahren. Jeder meiner Spieler hat mindestens Nationalliga-A-Niveau. Einzelne sind sogar überqua­lifiziert. Ich kann jeden mit ­gutem Gewissen einsetzen.



Mit Lukas von Deschwanden stellten Sie Ihren wichtigsten Akteur zuletzt öfter nicht von Beginn an auf: eine Konsequenz aus der letzten Saison,

in der die wichtigsten Kräfte zu sehr forciert worden waren und verletzt ausfielen?

Ich hätte auch damals gerne öfter gewechselt. Aber das konnte ich nicht wegen all der Absenzen. Wir haben keine klare Hierarchie, auf keiner Position. Gegen Suhr habe ich Lenny Rubin starten lassen; er hat einen Lauf. Ich hätte genauso gut von Deschwanden bringen können.



Der langzeitverletzte Nicolas Raemy hat sich vor der Partie aufgewärmt. Wie weit entfernt vom Comeback ist er?

Raemy macht Fortschritte, seit zwei Monaten nähert er sich der Rückkehr immer mehr an. Es wäre wunderschön, wenn wir im neuen Jahr wieder auf ihn zählen könnten.



Dass er schon heuer wieder mittun wird, schliessen Sie aus?

Ja. Das wäre auch nicht klug.



Am Donnerstag sind Ihnen Granollers (Esp), Chambéry (Fr) und Pulawy (Pol) als Gegner für die EHF-Cup-Gruppenphase zugelost worden. Zufrieden?

Einerseits: klar, ja. Mit Granollers und Chambéry treffen wir auf zwei meiner Wunschgegner. Andrerseits hätten wir ganz gerne gegen ein Team aus der Bundesliga gespielt.



Wie realistisch ist es, dass Sie sich durchsetzen und in den Viertelfinal einziehen werden?

Das ist sehr unrealistisch. Das wäre die Sensation der Saison. Die Gruppe ist vergleichbar mit jener, welche die Kadetten in der Champions League hatten.



Fürchten Sie sich ein wenig vor der zusätzlichen Belastung durch den EHF-Cup?

Ja, das tue ich – und nicht nur ein wenig. Das wird eine grosse Herausforderung, schliesslich wollen wir die Meisterschaft nicht vernachlässigen, sie hat Priorität. Ich werde die besten Kräfte nur auf dem Feld belassen, solange Chancen auf einen Punktgewinn bestehen.



Verpflichten Sie als Reaktion im Winter weitere Spieler?

(lacht) Vergessen Sies, so was können wir uns nicht leisten. Interview: ahw