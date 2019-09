129 Sekunden meisterliche Effizienz

Im Training des SC Bern wird immer öfter Finnisch gesprochen. Es ist die Muttersprache von Cheftrainer Kari Jalonen, drei weiteren Coachs, dem Verteidiger Miika Koivisto und dem prominenten Gast aus der NHL, Patrik Laine. Und nun wird morgen in der Postfinance-Arena auch noch Mikko Rantanen erwartet. Der 22-Jährige gehört zu den gefährlichsten Spielern der Welt, in der vergangenen NHL-Saison buchte er für Colorado Avalanche durchschnittlich fast 1,2 Skorerpunkte pro Match. Die SCB-Goalies Niklas Schlegel sowie Pascal Caminada dürfen ihre Fähigkeiten also in nächster Zeit gegen zwei Weltklassestürmer unter Beweis stellen.