Die Walliser schiessen die Franzosen ab

Ansonsten passte alles nach diesem Spiel, es war das perfekte Drehbuch. 6:0 hatte die Schweiz soeben auch dank drei Hischier-Toren gegen ein inferiores Frankreich gewonnen. Zunächst wurde Hischiers Name skandiert, er durfte mit den Fans die Welle anstimmen. Danach wurde das Ganze nochmals mit Praplan durchgespielt.

Die Walliser auf dem Eis, Nico Hischier von den New Jersey Devils sowie Vincent Praplan von den Springfield Thunderbirds in der AHL. Aber auch all die vielen Walliser auf der Tribüne, sie hatten in Siders auf einen tollen Abend gehofft – sie wurden nicht enttäuscht. «Dass ich nur schon mein erstes Spiel für die Schweiz hier absolvieren konnte, ist speziell», sagte Hischier. «Dass es aber gleich so gut lief, das konnte ich nicht erwarten.»

Fast alle sind am Spiel



Vier Stunden vorher sind die Strassen des Zentrums von Siders leer. Man sitzt in den Cafés – oder ist am Hockeymatch. 4500 Zuschauer werden die Grabenhalle füllen. Noch sind die meisten draussen, verstopfen die engen Wege rund ums Stadion. Ein Augenschein zeigt, um was und wen es hier vor allem geht. Ein paar Nationaldresses sind zu sehen, aber New-Jersey-Devils-Leibchen mit der Nummer 13 sind in der Überzahl. Das rote Heim- und das weisse Auswärtsdress, ja sogar das weiss-grün-rote Alternativ-Leibchen der Teufel kann entdeckt werden – hier ist das Wallis, hier ist Hischier-Land.