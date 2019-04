«Der Schlendrian hat Einzug gehalten»

Wie kann es sein, dass diese Bereitschaft fehlte?

Vielleicht sass der eine oder andere in der Kabine, schaute sich um und dachte: Wow, was für eine Mannschaft! Und glaubte, es laufe automatisch. Der Schlendrian hielt Einzug. Die Spieler sagten selber in der Analyse, sie hätten die Situation unterschätzt. Sie sind sehr selbstkritisch, schieben die Schuld auf niemanden ab. Das ist ein erster guter Schritt für eine bessere Zukunft. Sie zeigten nicht mit dem Finger auf jemand anderen.

«Wir wussten: Wir könnten es uns ­einfacher machen, wenn wir mit Arno Del Curto weiterfahren.»Peter Zahner

Das müssen die Spieler gar nicht, das tut ja schon der Club, indem er die ganze Zeit den Trainer wechselt.

Entschuldigung, das ist polemisch! Wenn ein Vertrag ausläuft und nicht erneuert wird, haben wir den Trainer nicht entlassen. Wir haben Del Curto nicht entlassen. Kossmann, Crawford und Hartley auch nicht.

Aber es ist immer der Trainer, der die Zeche zahlt. Oder gibt es auch Massnahmen bei Spielern?

Mit Massnahmen meinen Sie, dass wir uns von Spielern trennen, die einen Vertrag haben?

Ja.

Zurzeit ist der Schweizer Spielermarkt völlig ausgetrocknet. Der findet von Oktober bis Dezember statt. Wenn wir jetzt einen Spieler wegschicken würden, müsste ­etwas Gravierendes vorgefallen sein: eine absolute Disziplinlosigkeit oder ein extremes Fehlverhalten, das mit unseren Werten nicht vereinbar ist. Das gab es nicht.

Jeder Coach, der zum ZSC kommt, weiss: Die Spieler sind am längeren Hebel. Sie haben Fünfjahresverträge und ­werden bleiben. Egal, was ist.

Ist das nur in Zürich so? Ich glaube nicht. Es ist nicht unser Ziel, jedes Mal um Weihnachten den Trainer zu wechseln. Im Gegenteil. Als ich am 1. Dezember 2007 bei den ZSC Lions begann, schrieb ich das Erfolgsrezept nieder. Es heisst: Kontinuität. Bei den Spielern kann man zwei bis fünf Änderungen pro Jahr machen. Dann gibt es die operative Ebene mit Geschäftsführer, Sportchef und den Coaches und die strategische Ebene mit dem Präsidenten und dem Verwaltungsrat. Auf zwei dieser drei Ebenen sollte Kontinuität herrschen. Wir haben zuletzt leider bei den Coaches keine Kontinuität gehabt. Das ist nicht gut. Aber wenn das Verfehlen des Playoffs etwas Gutes hat, dann das: Es kam vieles zum Vorschein.

Zum Beispiel?

Dass uns die Einstellung abhandengekommen ist, täglich besser zu werden. Und zwar überall: in der Kabine, auf dem Eis, in der ganzen Organisation. Es kann sein, dass wir zu viel verwaltet und zu wenig gestaltet haben. Auch im Nachwuchs. Die Konkurrenz hat aufgeholt oder uns überholt. Und wir waren als grosse Hockeyorganisation zu wenig mutig, um über den Zaun zu schauen. Uns wurden im Nachwuchs ständig Spieler abgeworben. Wir hingegen waren zu passiv, haben zu sehr nur auf eigene Spieler gesetzt. Wir müssen auf die Jungen zugehen, die uns auffallen. Ihnen aufzeigen, was wir bieten können.