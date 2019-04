Dieser SCB lässt sich nicht unterkriegen

Die Besucher machen weiter, als wäre nichts geschehen. Sie setzen die Zentralschweizer unter Druck und schliesslich nach 64 Minuten und 28 Sekunden, weniger als drei Minuten nach den aberkannten Treffer, doch noch schachmatt. André Heim umkurvt Miro Zryd und passt zur Mitte, wo Gregory Sciaroni EVZ-Keeper Tobias Stephan bezwingt – 3:2. Kurz darauf beschreibt Sciaroni die entscheidende Szene kurz und bündig: «Ich sah, die Scheibe war drin, dann jubelte ich.»

«Egal, wir gehen weiter!»

Die Schlussphase in Zug passt bestens ins Bild, das die Akteure aus Kari Jalonens Mannschaft im Playoff abgeben: Sie bieten nicht immer zauberhaftes Eishockey, aber sie sind stets mit Leidenschaft bei der Sache. Und vor allem: Sie lassen sich nicht unterkriegen. Eine bittere Heimniederlage zum Auftakt einer Serie? Die Berner schlagen zurück. Zwei Gegentore in letzter Minute? Die Berner reüssieren in der Verlängerung. Ein aberkanntes Tor in der Overtime? Die Berner lassen die Köpfe nicht hängen. «Solche Sachen gehören dazu. Wir sagten sofort: Es spielt keine Rolle, wir machen einfach weiter und schiessen noch ein Tor», erzählt Sciaroni.

«Diese Mannschaft hat in diesem Playoff so viel durchgemacht, so viele Rückschläge weggesteckt. Die Jungs machen einfach immer weiter.»Kari Jalonen

Und Gaëtan Haas erklärt: «Wir sahen die Wiederholung auf dem Videowürfel, und es war sofort jedem klar: Das war kein reguläres Tor gewesen. Scherwey fand auf der Bank die richtigen Worte. Er sagte: Egal, wir gehen weiter! Das taten wir, und wir wurden belohnt.» Coach Jalonen meint, er habe nichts sagen müssen. «Diese Mannschaft hat in diesem Playoff so viel durchgemacht, so viele Rückschläge weggesteckt. Die Jungs machen einfach immer weiter.»

Die Leistung der Mutzen war nach dem enttäuschenden Auftritt zwei Tage zuvor erstaunlich. Bei Vollbestand drückten sie dem Geschehen mehrheitlich den Stempel auf, wobei die Rückkehrer Haas und Thomas Rüfenacht für Schwung sorgten. «Wir hatten diesmal viel mehr mentale Energie als im ersten Match. Ich hatte nach dem siebten Spiel gegen Biel mit den starken Emotionen befürchtet, dass es in der ersten Finalpartie schwierig werden würde. Deshalb haben wir der Mannschaft am Freitag freigegeben, das war eine gute Entscheidung», berichtet Jalonen.

Auf dem Eis ging es diesmal gesitteter zu und her, auch wenn drei Aktionen für Aufregung sorgten. Dominic Lammer checkte Daniele Grassi im ersten Drittel, kurz nachdem dieser abgezogen hatte. Der SCB-Flügel verletzte sich am Arm und musste ausgewechselt werden. Heute werden weitere medizinische Abklärungen vorgenommen, aber SCB-Sportchef Alex Chatelain sagt, «es sieht nicht gut aus».