Eine Frage der Priorität

Gewiss: Der Einfluss des Trainers ist während einer Partie begrenzt – jener des CEO sowieso. Aber grundsätzlich kann die Einstellung der Verantwortlichen viel zum Gelingen oder Misslingen in einem Wettbewerb beitragen. Die Champions Hockey League war nicht eben das Lieblingskind des früheren SCB-Trainers Guy Boucher und von CEO Marc Lüthi. Prompt beendeten die Berner die Gruppenphase unter Boucher zweimal in Folge auf dem letzten Platz. Ein Schelm, wer nach Zusammenhängen sucht.

Seit Kari Jalonen in Bern tätig ist, geniesst der europäische Wettbewerb Priorität. Der Finne misst den Vergleichen auf internationalem Level eine hohe Bedeutung zu. Und CEO Lüthi kann die Champions League trotz wenig Aussicht auf finanzielle Zustüpfe allein von Amtes wegen nicht mehr verteufeln – schliesslich präsidiert er die Allianz europäischer Hockeyklubs. Im Vorjahr scheiterten die Berner im Viertelfinal an Sparta Prag, diese Saison wird der Titel anvisiert. Auch deshalb ist der SCB mit fünf Ausländern in die Spielzeit gestartet – auf europäischer Stufe sind alle spielberechtigt.

Schöns wüste Worte

Von der Teilnahme an der K.-o.-Phase sind die Berner noch einen Vollerfolg entfernt. Das über­raschende Nottingham ist dank des gestrigen Erfolgs über Turku (2:0) bereits qualifiziert. Der SCB könnte sich am Mittwoch mit drei Punkten gegen Mountfield HK Platz zwei sichern. Die Tschechen mit dem nimmermüden früheren SCB-Meisterspieler Jaroslav Bednar (40) als Captain wirkten auf internationaler Bühne zuletzt uninspiriert. Ein Schelm, wer nach Zusammenhängen mit den wüsten Worten von CEO Miroslav Schön sucht. Dieser sagte nämlich: «Das Preisgeld ist lächerlich, die Teilnahme eine reine Geldverschwendung. Wir wollten auf die Champions League verzichten, müssen aber mitmachen, um keine Busse zu riskieren.» (Berner Zeitung)