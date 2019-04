Meiers Sharks gewinnen Serie nach verrückter Partie

Die Sharks bejubeln den ersten Führungstreffer: Der Schweizer spielt den entscheidenden Pass auf Torschütze Kevin Labanc. (Video: NHL)

Meier trifft in den Viertelfinals mit den Sharks auf Colorado Avalanche, wo mit Sven Andrighetto ein Schweizer Stürmerkollege unter Vertrag steht. Das Team aus Denver hatte in der ersten Runde den Conference-Ersten Calgary Flames mit 4:1-Siegen ausgeschaltet.

Auf Twitter freut sich Meier nach dem «verrücktesten Spiel» seiner Karriere über den Sieg:

Boston nun gegen Columbus mit Kukan

Im zweiten Entscheidungsspiel in der Nacht auf Mittwoch setzten sich die Boston Bruins gegen die Toronto Maple Leafs 5:1 durch. Für die Bruins war es der dritte Sieg in Folge in einer Playoff-Serie gegen Toronto nach 2013 und 2018. Die Maple Leafs erlitten die sechste aufeinanderfolgende Auswärtsniederlage in einem Showdown, den zweiten in Folge in Boston.

Mit den Toronto Maple Leafs scheiterte das dritte und letzte kanadische Team, womit zum 25. Mal in Folge der Stanley Cup von einer Mannschaft aus den USA gewonnen wird. Als bisher letztes kanadisches Team hatten 1993 die Montreal Canadiens triumphiert.

Nächster Gegner von Torontos Bezwinger Boston sind die Columbus Blue Jackets mit dem Schweizer Verteidiger Dean Kukan, die in der ersten Runde mit ihrem Triumph gegen Qualifikationssieger Tampa Bay Lightning verblüfft hatten.