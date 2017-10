Neuling Las Vegas, Favorit Pittsburgh

Aufmerksamkeit ja, aber bitte nicht so. Dies dürften sich die Verantwortlichen der Vegas Golden Knights denken. Wenn heute die Saison in der National Hockey League startet, ist Las Vegas in Übersee in vieler Munde. Aber natürlich nicht wegen des NHL-Klubs, der seine erste Spielzeit in Angriff nehmen wird – im Gegenteil: Der Sport ist in Nevada nach dem blutigsten Verbrechen in der jüngeren Kriminalgeschichte der USA gänzlich in den Hintergrund gerückt.

Nach der Etablierung der neuen Franchise in der Wüstenmetropole kämpfen zum ersten Mal 31 Equipen um den Stanley-Cup. Gänzlich neu ist Las Vegas auf der Eishockey-Landkarte aber nicht; von 1993 bis 1998 traten die Las Vegas Thunder in der International Hockey League an. Einer der damaligen Trainer war ein gewisser Chris McSorley. Nun treten die Golden Knights als erstes Erweiterungsteam seit 17 Jahren in der NHL an. Dazumal wurde das Teilnehmerfeld durch Minnesota und Columbus von 28 auf 30 erweitert.

In der Vorbereitung gab es für die «Zuzügler» einige Erfolge zu feiern, dennoch werden sie für die Playoffs kaum infrage kommen – geschweige denn für den Kampf um den Titel. Die Vergabe des Stanley-Cups dürfte einmal mehr über die Pittsburgh Penguins führen. Die Equipe um Superstar Sidney Crosby hat zuletzt zweimal triumphiert. Beim Finalsieg im Frühling über Nashville und die drei Schweizer Roman Josi, Kevin Fiala (verletzt) sowie Yannick Weber durfte sich auch ein Berner freuen: Mark Streit. Der Verteidiger kam zwar in der Serie nicht zum Einsatz, seit wenigen Tagen ziert aber auch sein Name die berühmteste Eishockeytrophäe der Welt.

In 22 Jahren von 1 auf 15

Streit – mittlerweile bei Mont­real – wird seine Saison morgen in Buffalo eröffnen. Der 39 Jahre alte Offensivverteidiger steht im Spätherbst seiner NHL-Karriere, Landsmann Nico Hischier bei New Jersey am Anfang. In der vergangenen Saison erhielten 15 Schweizer Eiszeit in der weltbesten Liga – es waren so viele wie nie zuvor. Zur Erinnerung: Am 29. Januar 1995 kam Pauli Jaks (Los Angeles Kings) als erster Schweizer zu einem NHL-Einsatz. (rek)