Roman Josis neue Rolle als Captain

Sie leben mittlerweile in Forest Hills ausserhalb von Nashville. Wann sind Sie umgezogen?

Roman Josi: Bereits im April. Weshalb fragen Sie?

Weil in der Zeitung «Tennes­sean» erst vor kurzem die Meldung publik wurde, wonach Sie sich für 2,3 Millionen US-Dollar ein Grundstück erworben haben. Zudem wurden diverse Bilder Ihres neuen Hauses publiziert. Hat Sie das gestört?

Es wäre mir lieber gewesen, ich hätte das nicht in der Zeitung gesehen und gelesen. Es müssen schliesslich nicht alle wissen, wo ich wohne. Aber in Amerika sind solche Informationen öffentlich zugänglich. Immerhin wurde die Adresse nicht publiziert.

Weshalb haben Sie Ihre Penthouse-Wohnung im Stadtzen­trum verkauft?

Ich habe noch nie in meinem Leben in einem Haus gewohnt. Das wollte ich unbedingt ändern, und mir gefällt es sehr gut. Du fährst raus aus der Stadt, 20 bis 25 Minuten, fühlst dich sofort wie auf dem Land. Alles ist schön ruhig.

Und wer führt den Haushalt?

Meine Freundin und ich – mit Ausnahme des Gartens. Diese Arbeiten übernimmt jemand anderes. Ich habe keinen grünen Daumen, und bei den vielen Pflanzen müsste ich jeden Tag zwei Stunden lang den Garten pflegen.

Sprechen wir nicht über den Gärtner Josi, sondern über den Eishockeyspieler Josi. Weil sich Nashville im Frühling für den Stanley-Cup-Final qualifiziert hatte, war Ihr Sommertraining so kurz wie selten zuvor. Könnte das Auswirkungen haben?

Nein. Klar, das Sommertraining dauerte nur vier Wochen. Aber ich bin Eishockeyspieler, für mich ist das beste Training jenes auf dem Eis. Und durch die lange letzte Saison blieb ich sehr gut in Form. Daher denke ich nicht, dass die kürzere Aufbauphase im Sommer irgendeinen Einfluss auf meine Kondition haben wird.

Sie hatten mit den Predators im Frühling ganz Nashville in grosse Euphorie versetzt. Wie war die Rückkehr und das Wiedersehen mit den Mitspielern?

Sehr schön. Wir haben letztes Jahr schwierige Situationen gemeistert, uns gemeinsam in den Final gekämpft. Solche Erlebnisse schweissen zusammen. Jeder freut sich, geht es wieder los. Wir durften im Frühling am Titel schnuppern, das hat jeden Spieler noch hungriger gemacht. Wir sind bereit für den Saisonstart.

Captain Mike Fisher ist zurückgetreten, sein Assistent James Neal spielt neu für Las Vegas. Derweil hat Nashville Verteidiger Alexei Emelin, Center Nick Bonino und Flügel Scott Hartnell verpflichtet. Inwiefern können die Transfers das Team verändern?

Ich denke nicht, dass vieles anders sein wird. Ein paar Wechsel gehören dazu. Fisher und Neal waren für uns sehr wichtig. Aber Hartnell ist ähnlich wie Neal sehr erfahren und ein guter Skorer. Bonino hat zweimal den Stanley-Cup gewonnen, Emelin spielt sehr physisch. Ich bin sehr zuversichtlich.

Die grösste Veränderung für Sie ist: Sie sind neuer Captain.

Für mich wird sich deshalb nicht viel ändern.

Nun, Sie sind ab sofort das Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainer sowie dem Management. Zudem dürfen Sie in Ihrer neuen Rolle ganz offiziell mit den Referees über Regelinterpretationen diskutieren.

Die Regeln selbst kann ich ja nicht gross infrage stellen (lacht). Klar darf ich nun häufiger mit den Schiedsrichtern sprechen und diskutieren – aber auch als Captain musst du anständig bleiben (lacht). Natürlich werde ich neben dem Eis mehr organisatorische Dinge zu erledigen haben. Aber wir haben ein tolles Führungsteam. Viele Spieler kennen sich seit Jahren. Mit Ryan Ellis (dem Co-Captain, die Red.) und Mattias Ekholm (Assistenzcaptain) habe ich vor zehn Jahren das erste Rookie-Camp absolviert. Nun sind wir in dieser Leadership-Gruppe, das ist eine unglaubliche Sache. Ich freue mich und bin stolz, diese Mannschaft als Captain führen zu dürfen.

Sie haben in Ihrer Karriere einige Captains erlebt: Ivo Rüthemann und Martin Plüss in Bern, Shea Weber und Fisher in Nashville. Wer hat Sie am meisten geprägt?

Ich konnte von jedem etwas mitnehmen. Alle vier waren oder sind Spieler vom Typ «Leading by example» – sie gingen mit gutem Beispiel voran. Als ich aus der AHL zu Nashville kam, sah ich, wie sich Captain Weber jeden Tag für das Team zerriss, arbeitete wie ein Verrückter. So einem Spieler willst du als Junger nacheifern. Als Captain ist es, so finde ich, das Wichtigste, jeden Tag mit gutem Beispiel voranzugehen.

In Ihrer neuen Funktion sind Sie zurzeit in einer politischen Diskussion gefordert. Einige Football-Spieler protestierten gegen die Rassendiskriminierung von Präsident Donald Trump, indem sie bei der US-Hymne niederknieten. Was werden die Predators zum Auftakt tun?

Wir haben dieses Thema innerhalb des Teams intensiv diskutiert und entschieden, aus Respekt gegenüber der amerikanischen Flagge, dem Militär und den Bürgern bei der Hymne stehen zu bleiben und zur Fahne hinaufzuschauen. Aber wir respektieren alle, die bei dieser Gelegenheit ein Zeichen setzen möchten.

Es ist ein heikles Thema.

Allerdings. In den USA berichten die Medien grossflächig darüber. Die Meinungen sind gespalten.

Und Ihre Meinung . . .

. . . ist deckungsgleich mit dem Entscheid des Teams. Jeder Mensch hat das Recht und die Freiheit, seine Meinung zu äussern. Ich respektiere jeden, möchte aber Sport und Politik nicht vermischen.

Zum Abschluss ein Blick in die Schweiz: Der SC Bern ist Leader. Wie stark verfolgen Sie die Resultate Ihres Stammklubs?

Ich schaue mir die Highlights an. Offenbar läuft es bereits wieder ganz gut. Ich habe im Sommer mit den Bernern trainiert und gesehen, dass sie ein sehr starkes, kompaktes Team beisammen haben. Ganz ehrlich: Ich denke, Bern wird den Titel wieder holen.

