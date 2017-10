SCB zittert um Achtelfinal-Qualifikation

Der SC Bern verschlief im Osten Tschechiens sowohl den Start zum ersten wie zum zweiten Drittel gegen den tschechischen Verein Hradec Kralove. In der 22. Minute lag der Schweizer Meister 1:4 im Rückstand. Zweimal, zum 3:4 in der 38. und zum 4:5 in der 56. Minute, verkürzten die Berner den Rückstand auf ein Tor, zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr.

Die Ausgangslage vor dem letzten Spiel am Dienstag erneut gegen Hradec Kralove ist nun hochspannend. Die Tschechen haben sieben Punkte, Bern und Turku (im letzten Spiel beim bereits für die Achtelfinals qualifizierten Nottingham) sechs. Ein Sieg nach 60 Minuten reicht dem SCB zum Weiterkommen. (fur/si)