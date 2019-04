Schweizer verspielen 3:1-Führung und verlieren

Die Gäste retteten sich aber dank zwei Powerplay-Toren in die Verlängerung, in der Charles Bertrand nach 51 Sekunden das 4:3 markierte. In der kommenden Woche testen die Schweizer in der Ostschweiz zweimal gegen Lettland, ehe sie am 11. Mai zum WM-Auftakt auf Aufsteiger Italien treffen.

Schweiz - Frankreich 3:4 (0:1, 2:0, 1:2, 0:1) n.V.

Genf. - 5820 Zuschauer. - SR Salonen/Hebeisen, Kaderli/Castelli.

Tore: 11. Fleury (Gallet, Hecquefeuille) 0:1. 30. Hofmann 1:1. 35. Bertaggia (Praplan, Walser) 2:1. 45. Hischier (Rod) 3:1. 49. Fleury (Chakiachvili/Ausschluss Fora) 3:2. 53. Chakiachvili (Fleury/Ausschluss Bertaggia) 3:3. 61. (60:51) Betrand 3:4.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen die Schweiz, 4mal 2 plus 10 Minuten (Dame) gegen Frankreich.

Schweiz: Mayer/Descloux (ab 30.); Rathgeb, Janis Moser; Loeffel, Genazzi; Glauser, Kreis; Fora, Frick; Rod, Marco Müller, Bertaggia; Praplan, Hischier, Hofmann; Ambühl, Kuraschew, Fiala; Riat, Fuchs, Hollenstein; Walser.

Frankreich: Hardy; Manavian, Crinon; Hecquefeuille, Gallet; Thiry, Dame; Chakiachvili, Dusseau; Rech, Ritz, Sacha Treille; Fleury, Claireaux, Bozon; Bertrand, Guttig, Perret; Valier, Berthon, Leclerc; Di Dio.

Bemerkungen: Schweiz ohne Berra, Marti und Bertschy (alle überzählig). - 6. Lattenschuss Treille. - Timeout Schweiz (59:47).

Schüsse: Schweiz 20 (9-11-0); Frankreich 7 (5-2-0).

Powerplay-Ausbeute: Schweiz 0/4; Frankreich 2/5.