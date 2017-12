Simon Moser fällt mehrere Wochen aus

Der SCB-Stürmer Simon Moser hat sich am Dienstag im CHL-Viertelfinalspiel gegen die Växjö Lakers verletzt. Der Captain wurde von einem Puck getroffen und hat sich den Mittelfussknochen am rechten Fuss gebrochen. Eine Operation ist nicht erforderlich. Bei normalem Heilungsverlauf wird Simon Moser in vier bis sechs Wochen wieder zur Verfügung stehen. (jaw)