Wohlwend vor Unterschrift in Davos

Albelin kommt nicht



Einer der Wunschkandidaten für den Posten des Assistenztrainers in Davos kommt hingegen nicht. Tommy Albelin bleibt beim Verband, wo er ebenfalls Fischer assistiert und vor allem für die Arbeit mit den Verteidigern zuständig ist. Genau in dieser Funktion hätte man ihn auch in Davos gerne gesehen.

Und der Job hätte Albelin gereizt. Die Zusammenarbeit scheiterte daran, dass der in New Jersey in den USA beheimatete Schwede den Job bei der Schweizer Nationalmannschaft nicht aufgeben wollte. Eine Doppelfunktion Club/Verband ist grundsätzlich nicht vorgesehen bei Nationaltrainern, eine Ausnahmebewilligung scheiterte am Veto von NL-Clubs.

Damit ist der Posten der beiden Assistenten nach wie vor offen, in Davos war stets vom Wunsch die Rede, ein «internationales» Trainer-Trio zu bilden. Einer der Kandidaten, Skellefteas Assistent Bert Robertsson, hat vor zwei Tagen als neuer Headcoach bei Linköping unterschrieben und fällt damit weg.

Wechsel beim Goaliecoach



Ebenfalls zu einem Wechsel wird es auf dem Posten des Davoser Goalietrainers kommen – nach 19 Jahren! Der 66-jährige Marcel Kull formte in all diesen Saisons Goalies wie Lars Weibel, Jonas Hiller, Leonardo Genoni, Reto Berra, Gilles Senn und Joren van Pottelberghe. Die Nachfolgeregelung ist im Gang. Kull selber dürfte dem Rekordmeister als Nachwuchstrainer erhalten bleiben.