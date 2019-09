Wo will der EHC Biel in der neuen Saison hin?

Die Champions Hockey League ist an sich eine feine Sache, finden sie in Biel. So erzählt Sportchef Martin Steinegger etwa von der Reise, die den EHCB zuerst ins norwegische Asker und dann ins finnische Tampere führte.

Fliegen, spielen, fliegen, spielen, fliegen – so sah der Ablauf von Donnerstag bis Montag aus. Die Partien hätten «mindestens den Charakter eines Meisterschaftsspiels» gehabt, sagt Steinegger.

Sportlich sind die Bieler mit drei Siegen aus vier Spielen auf Kurs. Und weil für die CHL-Gruppenphase ein Hauptsponsor gefunden wurde und die Bieler mit einem Linienflugzeug in den Norden flogen, kommen sie finanziell «mit einem blauen Auge davon», wie Manager Daniel Villard erklärt.