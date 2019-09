Bern gewinnt, zweiter NHL-Gast auf dem Weg

Harmlose ZSC Lions in Genf



Genf ist für die ZSC Lions in letzter Zeit keine Reise mehr wert. Das 0:3 war bereits ihre dritte Niederlage in der Les-Vernets-Halle in Serie. Es tut nicht so weh wie das 2:3 am 4. März, das ihnen die Playoff-Qualifikation kostete. Doch nach einem ansprechenden Start in die Saison ist dies doch ein herber Dämpfer. Maillard brachte die gut organisierten Genfer in der 21. Minute per Konter in Führung. Später musste Wick von der Strafbank aus ansehen, wie Winnik in der 49. Minute das vorentscheidende 2:0 gelang. Der ZSC-Flügel hatte wie schon am Samstag in Zug einen Gegner mit dem Stock am Kopf getroffen - und erneut zwei plus zwei Strafminuten kassiert.

Die ZSC Lions starteten zwar schwungvoll, doch dann entwickelte sich auf dem weichen Eis in der warmen Halle zusehends das zerfahrene, kampfbetonte Spiel, das sich Servette-Coach Patrick Emond wohl gewünscht hatte. Die Zürcher erarbeiteten sich zwar lange mehr Spielanteile, doch sie schafften es nicht, so richtig gefährlich vors Tor zu kommen. Die disziplinierten Genfer gewährten ihnen viel weniger freies Eis als noch am Samstag der deutlich initiativere EVZ. Und es ist ein altbekanntes Phänomen, dass sich die Lions gegen defensiv eingestellt Gegner schwertun. Rikard Grönborg hat noch viel Arbeit vor sich.

Wohlwend feiert Sieg-Premiere



Erster Sieg für Davos unter Christian Wohlwend. Die Bündner gefallen beim oft behäbig wirkenden HC Lugano mit viel Laufarbeit und aufsässigem Forechecking und gewinnen 3:2. Zu Beginn sehen die Tessiner schlecht aus, sie benötigen zehn Minuten, um mit der Davoser Störarbeit klar zu kommen. Lugano hat Glück, dass den Bündner die 1:0-Führung wegen eines mehrere Sekunden vorangegangen hohen Stocks annulliert wird – ein umstrittener Entscheid. Weil Joren van Pottelberghe im HCD-Tor kurz nach Spielmitte arg ins Leere greift, schiesst Chiesa Lugano dennoch in Führung. Marc Wieser per Doppelpack kehrt die Partie – auch Luganos Sandro Zurkirchen macht beim 1:2 keine gute Figur.

Ein Aufbäumen der Tessiner bleibt im Schlussdrittel lange aus, Tedenby schiesst Davos folgerichtig 3:1 in Führung. Erst in der Schlussphase, nachdem Fazzini im Powerplay verkürzt und Lugano ohne Goalie auf den Ausgleich drückt, geht es drunter und drüber. Ein Wechselfehler stoppt Lugano, der Fehlstart in die Saison ist Tatsache.

Eisbrecher – der Hockey-Podcast von Tamedia



