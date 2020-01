Berns Bandbreite: Von solid bis stümperhaft

Die Genfer stellen nicht nur das unerfahrenste, sondern mit einem Schnitt von unter 25 Jahren auch das jüngste Team. Vor allem aber sind sie zurzeit das erfolgreichste. Bei ihnen sorgen weder Tabelle noch Erwartungshaltung für Dringlichkeit. Der langjährige Nachwuchs- und jetzige Cheftrainer Pat Emond zeigt sich geduldig mit seinen jungen «Wilden», lässt sie keinerlei Druck spüren. Dies wäre unter seinem Vorgänger Chris McSorley und dessen Dampfhammer-Psychologie kaum vorstellbar gewesen.

Immerhin darf sich McSorley nun rühmen, eines der besten Ausländer-Quartette zusammengestellt zu haben: Tommy Wingels, Daniel Winnik, Eric Fehr und Henrik Tömmernes. «Jeder skort, jeder ist ein Mentor für die Jungen», sagte McSorley. Der Sportchef war in aufgeräumter Stimmung und ergänzte betreffend Servettes Ausländer: «Ich bin stolz auf mich – und auf meine Kollegen.» In dieser Reihenfolge, versteht sich.

Grund zum Stolz sein gibt es in Bern gerade keinen. Geschäftsführer Marc Lüthi liess nach den jüngsten Leistungen Dampf ab, sprach von «extrem arroganten Auftritten». Dabei sind die Berner eigentlich darauf bedacht, den Begriff «Arroganz» so selten wie möglich zu verwenden – im Wissen, dass dem Club exakt dieses Image anhaftet.

Nur: Die Leistungen vor Weihnachten gegen Ambri und in der Vorwoche in Rapperswil erinnerten tatsächlich an die überheblichen Darbietungen zu Saisonbeginn. Obwohl in Bern Tabelle und Erwartungshaltung für ordentlich Dringlichkeit sorgen (sollten). Jedenfalls wurden in den letzten Tagen wieder einmal viele Gespräche geführt.

2x Ablenker = 1:1

An diesem Abend galt: liefern statt lafern. Und der SCB lieferte zumindest ein solides Spiel ab. Er liess hinten wenig zu. Doch vorne fehlten Ideen und vor allem die Präzision. Nach zwei Dritteln hatten nur 14 der 37 abgegebenen Schüsse den Weg aufs Tor gefunden. Servette wurde die Blockarbeit dadurch erleichtert, dass die Berner häufig nach demselben Schema vorgingen: Scheibe tief in der Zone erkämpfen, zurück an die blaue Linie spielen, ein Verteidiger bringt sie aufs Tor, und dort lenkt vielleicht und hoffentlich einer ab.