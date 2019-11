EHC Biel ist erster Cup-Halbfinalist

So jedenfalls lässt sich der Auftritt der SCL Tigers am Montag in Biel erklären. Gegen einen arg ersatzgeschwächten Gegner verloren sie den Viertelfinal 3:4. «Vor der Partie hatte ich den Spielern gesagt, dass ich noch nie ein gutes Cupspiel von uns gesehen habe, vielleicht sei ja jetzt die Zeit reif dafür», meinte Ehlers. «Aber das war sehr enttäuschend von uns.»

Bis keine Antwort mehr kam

Jugend forscht! Ungefähr so lässt sich Biels Cup-Auftritt beschreiben. Neun verletzte Spieler beklagt der EHCB derzeit, allesamt Stürmer. Deshalb kamen in der vierten Angriffsformation Simon Wüest, Roman Karaffa und Elvis Schläpfer zum Zug – 19, 20 und 18 Jahre jung. Es ist eine veritable Rumpftruppe, die Antti Törmänen derzeit führt. Immerhin: diese Woche dürfte Damien Brunner nach seinem vor über zwei Monaten erlittenen Bruch des Kahnbeins am Handgelenk zurückkehren, nächste Woche dann Michael Hügli.

Den ersten Akzent setzte allerdings ein Routinier. Anssi Salmela, stattliche 35 Jahre alt, erwischte Tigers-Torhüter Ivars Punnenovs nach drei Minuten mit einem haltbaren Schuss auf der Stockhandseite. Die SCL Tigers zeigten sich von diesem Rückschlag noch wenig beeindruckt. Chris DiDomenico egalisierte das Skore in Überzahl mit einem schönen Hocheckschuss vier Minuten später.

Es schien, als folgten die beiden Teams einem Drehbuch, dessen Handlung in etwa lautete: Biel legt vor, Langnau gleicht aus. In der 25. Minute schloss Gilian Kohler einen schnell vorgetragenen Konter ab – für das 19-jährige Eigengewächs handelte es sich um den ersten Pflichtspieltreffer für das Fanionteam. Die Antwort erfolgte noch im zweiten Drittel durch Benjamin Neukom.

Dann spielte sich wieder ein Youngster ins Rampenlicht: Karaffa, Slowake mit Schweizer Lizenz, entwischte der Langnauer Verteidigung und durfte ebenfalls sein erstes Tor im Bieler Dress bejubeln. Doch die Tigers reagierten wieder: Robbie Earl stellte den Zähler gegen seine ehemaligen Teamkollegen nochmals auf Null. Bis – Sie ahnen es – Peter Schneider wuchtig zum 4:3 abschloss. Und dieses Mal wussten die SCL Tigers darauf keine Antwort mehr.

«Wir kamen hierher, um zu gewinnen, aber wir haben es ihnen viel zu einfach gemacht», meinte Andrea Glauser. Und Ehlers hielt fest: «Es gibt Einige, die besser spielen müssen. Das wissen sie, und sonst werde ich es ihnen sagen.» Immerhin eine positive Nachricht gab es am Montag doch noch für die SCL Tigers: Die Schulterblessur von Julian Schmutz ist nicht gravierend, er dürfte am Wochenende wieder spielen. Dafür fällt Alexei Dostoinow vorerst wieder aus, der Stürmer zog sich am Samstag eine Gehirnerschütterung zu.