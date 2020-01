Der Faktor Glück kann entscheidend sein

Goalie Tomi Karhunen steht im Schlussdrittel meistens im Zentrum des Geschehens. Der SC Bern wankt aufgrund der Angriffswellen von Leader Servette bedrohlich. Und dann wird 68 Sekunden vor dem Ende Tristan Scherwey mit einer harten Strafe belegt. In der Postfinance-Arena ist es nun so richtig laut, es herrscht so etwas wie Playoff-Atmosphäre. Das passt zur Situation des Meisters, sagt doch SCB-Trainer Kari Jalonen: «Für uns hat das Playoff schon im November begonnen.»