Der SC Bern bewegt sich auf dünnem Eis

Beat Gerber erlebte das Auf und Ab gegen die Waadtländer in ausgeprägtester Form. Vor der Begegnung wurde er für seine 933.Partie im SCB-Dress geehrt. Womit der Haudegen aus Heimenschwand David Jobin überholt hat und zum Rekordhalter aufgestiegen ist.

Im Spiel ärgerte er sich über die Unzulänglichkeiten in der Abwehr. Freute sich über die Wende. Musste im Schlussdrittel mit blutendem Gesicht vom Eis, nachdem ihn ein Puck getroffen hatte. Und durfte am Ende als Sieger die Gratulationen der Lausanner entgegennehmen.

Gerber führt in Bern auch die Statistik der Meistertitel an. Sechs hat er geholt, deren zwei unter Trainer Kari Jalonen. Der Finne ist im und um den Club nicht mehr unumstritten. Er und die Mannschaft bewegen sich auf dünnem Eis. Am Freitag hätte die rutschige Unterlage noch brüchiger werden können. Calle Andersson erwies sich in der Verlängerung als Eismeister: Dem aufgerückten Verteidiger gelang nach 34 Sekunden der Siegtreffer.

Fauxpas ohne Lerneffekt

Das Muster war kein Zufall. Die Berner Angreifer tun sich zurzeit schwer damit, Chancen zu kreieren. Weshalb regelmässig ein Verteidiger als vierter Mann mit in den Angriff geht. Auf diese Weise kam das Heimteam im Startdrittel vornehmlich durch Eric Blum zu ein paar Möglichkeiten.

Allerdings bot die Taktik dem Gegner Platz für Konter. Das erste Tor der Gäste entsprang aber einem Ablenker durch Josh Jooris. Danach verpasste Ronalds Kenins – Berns Verteidiger Justin Krueger war aufgerückt und ausgerutscht – bei einem Gegenzug den zweiten Treffer.